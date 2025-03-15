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Военные РФ вернули под контроль два населенных пункта в Курской области

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Российская армия вернула под контроль населенные пункты Заолешенка и Рубанщина в Курской области, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Заолешенка и Рубанщина", - говорится в сообщении.

По словам военных, в течение суток нанесено поражение пяти украинским бригадам и одному полку в районах четырех населенных пунктов Курской области.

Как сообщили в Минобороны РФ, "ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Запселье и Локня, а также Александрия, Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка, Мирополье, Могрица, Новая Сечь, Новенькое, Ободы, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области".

Хроника 24 февраля 2022 года – 15 марта 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Заолешенка Рубанщина Курская область Украина Сумская область
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