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Путин пообещал, что в Курской области восстановят все разрушенные здания

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Украинские военные, которые разрушают в Курской области объекты промышленности, энергетики и культуры, будут преданы суду, заявил на заседании Совета по культуре и искусству президент Владимир Путин и подчеркнул, что все будет восстановлено.

"Все те злодеяния, безусловно, фиксируются Следственным комитетом, Генеральной прокуратурой. И все, что можно будет сделать для того, чтобы покарать этих преступников, безусловно, будем делать. А некоторые уже оказываются в наших руках и преданы суду. Так и будем дальше поступать", - сказал он, комментируя информацию о том, что ВСУ при отступлении в Курской области разрушают объекты промышленности, энергетики и культуры. По словам главы государства, они целенаправленно бьют по объектам культурного наследия и культурным центрам.

"Уверен, что мы все восстановим. На это будут выделены все необходимые средства. Те люди, которые там живут, мы их, безусловно, не оставим без внимания", - подчеркнул Путин.

Отдельно президент выделил вопрос восстановления объектов культурного наследия. "Предусмотреть восстановление этих объектов культуры, безусловно, нужно заранее. Обязательно это будет одним из пунктов поручения, которое будет сформулировано по результатам сегодняшнего обсуждения", - сказал глава государства.

Владимир Путин ВСУ Курская область
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