Российские саперы начали разминирование в приграничных районах Курской области

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Российские военные приступили к разминированию освобожденных от ВСУ территорий Курской области, сообщили в Минобороны РФ.

В сообщении отмечается, что разминирование проводится "с целью восстановления социально значимых объектов и объектов инфраструктуры, необходимых для налаживания мирной жизни и хозяйственной деятельности в регионе после ожесточенных боевых действий".

"Для организации выполнения задач по разминированию освобожденной территории в Курской области развернуто представительство Международного противоминного центра Военно-инженерной академии. К выполнению задач привлечены воинские части и подразделения инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации", - сообщили в министерстве.

В ведомстве заявили, что саперам предстоит выполнить значительный объем задач, так как ВСУ в ходе ведения боевых действий применялись различные типы боеприпасов, в том числе иностранного производства, поставляемые странами НАТО.

"Инженерными подразделениями обнаружены запрещенные Женевской конвенцией боеприпасы, включая кассетные противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток", что создает смертельную угрозу для мирного населения в освобожденных районах", - сообщили военные.

Также отмечается, что особенностью выполнения задач по очистке местности и объектов от взрывоопасных предметов на освобожденных территориях является одновременное осуществление работ по разминированию жилых домов, придомовых владений, сельхозугодий и важных объектов жизнеобеспечения, таких как, газопроводы, котельные, линии электропередач и связи, дороги, мостовые конструкции.

"Группы разминирования оснащены новейшими средствами разведки и поиска взрывоопасных предметов. Для защиты личного состава на каждом сапере защитные общевойсковые комплекты разминирования ОВР-2-02. Саперы применяют современные переносные индукционные миноискатели ИМП-3, магнитометрические искатели МБИ-П2 и другие. В ходе выполнения задач по разминированию применяются современные средства инженерного вооружения", - сообщили в Минобороны РФ.