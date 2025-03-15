Поиск

Российские саперы начали разминирование в приграничных районах Курской области

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Российские военные приступили к разминированию освобожденных от ВСУ территорий Курской области, сообщили в Минобороны РФ.

В сообщении отмечается, что разминирование проводится "с целью восстановления социально значимых объектов и объектов инфраструктуры, необходимых для налаживания мирной жизни и хозяйственной деятельности в регионе после ожесточенных боевых действий".

"Для организации выполнения задач по разминированию освобожденной территории в Курской области развернуто представительство Международного противоминного центра Военно-инженерной академии. К выполнению задач привлечены воинские части и подразделения инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации", - сообщили в министерстве.

В ведомстве заявили, что саперам предстоит выполнить значительный объем задач, так как ВСУ в ходе ведения боевых действий применялись различные типы боеприпасов, в том числе иностранного производства, поставляемые странами НАТО.

"Инженерными подразделениями обнаружены запрещенные Женевской конвенцией боеприпасы, включая кассетные противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток", что создает смертельную угрозу для мирного населения в освобожденных районах", - сообщили военные.

Также отмечается, что особенностью выполнения задач по очистке местности и объектов от взрывоопасных предметов на освобожденных территориях является одновременное осуществление работ по разминированию жилых домов, придомовых владений, сельхозугодий и важных объектов жизнеобеспечения, таких как, газопроводы, котельные, линии электропередач и связи, дороги, мостовые конструкции.

"Группы разминирования оснащены новейшими средствами разведки и поиска взрывоопасных предметов. Для защиты личного состава на каждом сапере защитные общевойсковые комплекты разминирования ОВР-2-02. Саперы применяют современные переносные индукционные миноискатели ИМП-3, магнитометрические искатели МБИ-П2 и другие. В ходе выполнения задач по разминированию применяются современные средства инженерного вооружения", - сообщили в Минобороны РФ.

Минобороны РФ Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Военные РФ вернули под контроль два населенных пункта в Курской области

Беспилотник ВСУ с химическим боеприпасом сбит в ЛНР

В Норильске более тысячи пассажиров ожидают вылета из-за задержек самолетов

Российские военные нейтрализовали за ночь 126 беспилотников ВСУ

Воронежский губернатор сообщил об уничтожении за ночь более 35 дронов

Американский корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" стартовал к МКС

Американский корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" стартовал к МКС

Что произошло за день: пятница, 14 марта

Тройка за экзамен по русскому языку даст детям мигрантов поступить в школы РФ

Путин заявил, что для реализации призыва Трампа нужен приказ Киева военным сложить оружие

Путин заявил, что для реализации призыва Трампа нужен приказ Киева военным сложить оружие

В "семейную ипотеку" с 1 апреля включат "вторичку" в регионах РФ, где мало строят

В "семейную ипотеку" с 1 апреля включат "вторичку" в регионах РФ, где мало строят
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6018 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне51 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе366 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2201 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости375 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });