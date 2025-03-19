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ВС отказал в рассмотрении жалоб на изъятие акций заводов ЧЭМК в пользу государства

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Верховный суд России отказал в рассмотрении жалоб бывших владельцев группы предприятий на базе Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) на решения нижестоящих судов об истребовании в пользу государства акций трех заводов группы: АО "ЧЭМК", АО "Серовский завод ферросплавов" (СЗФ) и АО "Кузнецкие ферросплавы".

Об этом говорится в картотеке арбитражных дел. Определение "об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ" датировано 18 марта.

Кассационная жалоба была рассмотрена в закрытом порядке.

Согласно материалам в карточке дела, в феврале этого года жалобы в ВС на определение суда кассационной инстанции от 20 декабря 2024 года, постановление суда апелляционной инстанции от 22 мая 2024 года и решение суда первой инстанции от 26 февраля 2024 года подали все три ответчика по делу, бывшие владельцы группы ЧЭМК - Юрий и Людмила Антиповы, АО "Компания Эталон" (через него Антиповы владели активами группы). Также жалобу в ВС подал Михаил Антипов (сын Антиповых, в деле имеет статус иного лица).

Арбитражный суд Свердловской области 26 февраля2024 года удовлетворил иск Генпрокуратуры об истребовании в пользу государства акций ЧЭМК, Серовского завода ферросплавов и "Кузнецких ферросплавов". Спор касался акционирования предприятий и их передачи в частную собственность.

Решение суда по иску Генпрокуратуры было обращено к немедленному исполнению. Через две недели акции заводов, по данным ЕГРЮЛ, перешли в собственность государства.

В апреле 2024 года был удовлетворен еще один иск Генпрокуратуры - о солидарном взыскании с экс-владельцев группы ЧЭМК 105 млрд рублей неосновательного обогащения, изъятии в счет него в пользу государства активов ГК "Ариант" и литейного завода.

ЧЭМК - крупный производитель ферросплавов в России. Является также управляющей организацией для СЗФ и "Кузнецких ферросплавов".

ЧЭМК Генпрокуратура Верховный суд Юрий Антипов Ариант
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