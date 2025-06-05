В Челябинске закрытие электродного производства ЧЭМК завершится к июлю

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Процесс остановки вредного электродного производства АО "Челябинский электрометаллургический комбинат" (ЧЭМК), начатый в апреле, завершится до конца июня, сообщил в обращении к Заксобранию Челябинской области губернатор региона Алексей Текслер.

Он напомнил, что говорил о необходимости масштабной реновации промышленных зон в Челябинске еще в первом обращении в депутатам областного парламента в 2019 году и уже тогда предлагал "начать думать о возможности переноса некоторых предприятий".

"Тогда сложно было поверить, что такое по-настоящему возможно в Челябинске. С закрытием электродного производства мы на практике делаем первый серьезный шаг к такой реновации", - подчеркнул Текслер.

По его словам, работа по реновации промзон будет продолжена, такая стратегия, "наравне с масштабными инфраструктурными проектами, даст новый импульс развитию города".

16 февраля 2024 года во время визита в Челябинск президент Владимир Путин потребовал, чтобы вредное производство ЧЭМК было вынесено за пределы Челябинска. По словам Текслера, перенос необходимо было начать с электродного производства с наибольшей экологической нагрузкой.

В апреле 2025 года началась остановка производства электродной продукции на ЧЭМК. Ожидалось, что процесс займет два месяца.

В феврале 2024 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к экс-владельцам группы ЧЭМК Юрию и Людмиле Антиповым и "Компании Эталон" об истребовании в пользу РФ акций трех предприятий группы ЧЭМК: АО "Челябинский электрометаллургический комбинат", АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы". Спор касался акционирования предприятий и их приватизации. По данным ЕГРЮЛ, акции заводов перешли в собственность государства 13 и 14 марта. Апелляционные и кассационных жалобы ответчиков по делу были отклонены соответственно 7 мая и 16 декабря 2024 года.