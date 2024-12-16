Бывшие владельцы "Арианта" не смогли оспорить постановления ФССП по делам на 46,6 млрд рублей

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отклонил иск бывших владельцев группы "Ариант" о запрете регистрационных действий и аресте денежных средств в рамках исполнительных производств с суммой долга 46 млрд 621,9 млн рублей, говорится в картотеке арбитражный дел.

"Отказать в признании решений и действий (бездействий) незаконными полностью", - отмечается в карточке дела.

В октябре Александр и Людмила Аристовы, Александр и Елена Кретовы, аффилированное с ними ООО "Группа компаний Ариант" подали иски к Федеральной службе судебных приставов. Все заявители входят в число ответчиков по иску Генпрокуратуры о взыскании с экс-владельцев группы на базе Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) 105 млрд рублей неосновательного обогащения и изъятии в счет него активов агрохолдинга группы "Ариант" (были выделены в 2020 году из состава группы ЧЭМК).

В частности, по данным картотеки, истцы просили признать незаконным постановление пристава от 23 сентября этого года, вынесенное по исполнительному производству №109674/24/98009-ИП от 20 сентября 2024 года, "о запрете на совершение действий по регистрации в отношении должника Кретовой Е.А. на сумму долга 46 621 912 774 рубля", а также в отношении "ГК Ариант", Аристовых и Кретова.

Заявители также настаивают на признании незаконным постановления пристава от 23 сентября по исполнительному производству №109668/24/98009-ИП от 20 сентября об аресте денежных средств в банках и иных кредитных организациях "в отношении должника Аристова A.M. на сумму долга 46 621 912 774 рубля".

5 апреля 2024 года Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании недействительным соглашения о прощении долга от 19 октября 2022 года, солидарном взыскании с экс-владельцев промышленной группы ЧЭМК 105 млрд рублей неосновательного обогащения, изъятии в счет него в пользу государства активов ГК "Ариант" (ООО "Кубань-Вино", ООО Агрофирма "Южная", ООО "Агрофирма Ариант", ООО "ЦПИ-Ариант") и литейного завода. Решение суда было обращено к немедленному исполнению. Ответчики и иные лица не согласились с решением, подав апелляции. Однако 31 мая Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд их отклонил.

Первоначально иск был подан к бывшим владельцам группы ЧЭМК Юрию, Михаилу и Людмиле Антиповым и "Компании Эталон" (через нее Антиповы владели активами промгруппы), а сумма неосновательного обогащения к взысканию составляла 25,83 млрд рублей (долг и проценты по займу, выданному Ю.Антипову и впоследствии прощенному). Позднее она была увеличена до 105 млрд рублей, в число ответчиков включены ООО "Группа компаний "Ариант" (бывшая материнская компания агрохолдинга), а также аффилированные с группой лица - Л.Аристова, А.Аристов, А.Кретов и Е.Кретова, входившие в число совладельцев группы ЧЭМК до выделения в 2020 году из ее состава агроактивов.

По информации в ЕГРЮЛ, 10 апреля спорные активы группы перешли в собственность государства, 22 мая - под управление "РСХБ-Финанс".