Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 13:46

Бывшие владельцы "Арианта" не смогли оспорить постановления ФССП по делам на 46,6 млрд рублей

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отклонил иск бывших владельцев группы "Ариант" о запрете регистрационных действий и аресте денежных средств в рамках исполнительных производств с суммой долга 46 млрд 621,9 млн рублей, говорится в картотеке арбитражный дел.

"Отказать в признании решений и действий (бездействий) незаконными полностью", - отмечается в карточке дела.

В октябре Александр и Людмила Аристовы, Александр и Елена Кретовы, аффилированное с ними ООО "Группа компаний Ариант" подали иски к Федеральной службе судебных приставов. Все заявители входят в число ответчиков по иску Генпрокуратуры о взыскании с экс-владельцев группы на базе Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) 105 млрд рублей неосновательного обогащения и изъятии в счет него активов агрохолдинга группы "Ариант" (были выделены в 2020 году из состава группы ЧЭМК).

В частности, по данным картотеки, истцы просили признать незаконным постановление пристава от 23 сентября этого года, вынесенное по исполнительному производству №109674/24/98009-ИП от 20 сентября 2024 года, "о запрете на совершение действий по регистрации в отношении должника Кретовой Е.А. на сумму долга 46 621 912 774 рубля", а также в отношении "ГК Ариант", Аристовых и Кретова.

Заявители также настаивают на признании незаконным постановления пристава от 23 сентября по исполнительному производству №109668/24/98009-ИП от 20 сентября об аресте денежных средств в банках и иных кредитных организациях "в отношении должника Аристова A.M. на сумму долга 46 621 912 774 рубля".

5 апреля 2024 года Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании недействительным соглашения о прощении долга от 19 октября 2022 года, солидарном взыскании с экс-владельцев промышленной группы ЧЭМК 105 млрд рублей неосновательного обогащения, изъятии в счет него в пользу государства активов ГК "Ариант" (ООО "Кубань-Вино", ООО Агрофирма "Южная", ООО "Агрофирма Ариант", ООО "ЦПИ-Ариант") и литейного завода. Решение суда было обращено к немедленному исполнению. Ответчики и иные лица не согласились с решением, подав апелляции. Однако 31 мая Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд их отклонил.

Первоначально иск был подан к бывшим владельцам группы ЧЭМК Юрию, Михаилу и Людмиле Антиповым и "Компании Эталон" (через нее Антиповы владели активами промгруппы), а сумма неосновательного обогащения к взысканию составляла 25,83 млрд рублей (долг и проценты по займу, выданному Ю.Антипову и впоследствии прощенному). Позднее она была увеличена до 105 млрд рублей, в число ответчиков включены ООО "Группа компаний "Ариант" (бывшая материнская компания агрохолдинга), а также аффилированные с группой лица - Л.Аристова, А.Аристов, А.Кретов и Е.Кретова, входившие в число совладельцев группы ЧЭМК до выделения в 2020 году из ее состава агроактивов.

По информации в ЕГРЮЛ, 10 апреля спорные активы группы перешли в собственность государства, 22 мая - под управление "РСХБ-Финанс".

ФССП ЧЭМК Ариант Александр Аристов Александр Кретов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дерипаска подал в суд иск к Романовой, Фельгенгауэр, Плющеву и Певчих

Авиакомпания "ЮТэйр" подпала под санкции ЕС

Под санкции Евросоюза за "дестабилизирующие действия" попала Тина Канделаки

Под санкции Евросоюза за "дестабилизирующие действия" попала Тина Канделаки

С сентября выплаты за участие в боевых действиях увеличились в 1,5 раза

Путин заявил о невозможности до бесконечности повышать расходы на оборону

Путин заявил о невозможности до бесконечности повышать расходы на оборону

Соглашение Минска и Москвы о взаимном признании виз вступит в силу в январе 2025 года

Соглашение Минска и Москвы о взаимном признании виз вступит в силу в январе 2025 года

Белоусов заявил, что около 96% военных могут вернуться к службе после выписки

В 2025 году будет масштабировано производство ракетного комплекса "Орешник"

Дело о теракте на Крымскому мосту в 2022 году поступило в суд

Белоусов заявил о наборе свыше 427 тыс. военнослужащих в ВС РФ в 2024 году

Хроники событий
Ипотека в РоссииИпотека в России31 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2058 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5563 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });