Больница повреждена в Энгельсе после атаки БПЛА

Пострадала женщина

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В результате атаки беспилотников в Саратовской области повреждена больница в городе Энгельсе, есть пострадавшая, сообщил в ночь на четверг глава региона Роман Бусаргин.

"В результате атаки БПЛА частично были выбиты окна в Энгельсской городской клинической больнице № 1. Пострадала женщина, сейчас ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал он в своем телеграм-канале.

Кроме того, при падении обломков поврежден частный дом, добавил Бусаргин.

Губернатор также сообщил, что в четверг занятия в школах Энгельса пройдут дистанционно.