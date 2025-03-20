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Саратовский губернатор назвал атаку дронов на регион самой массированной за все время

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Воздушная атака с помощью дронов на Саратовскую область в четверг утром была самой массированной за все время, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

"Саратов и Энгельс сегодня подверглись самой массированной атаке БПЛА за все время", - написал Бусаргин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что все экстренные службы продолжают работать в усиленном режиме для ликвидации последствий.

По словам губернатора, из-за возгорания на территории аэродрома в Энгельсе проводится эвакуация жителей из близлежащих садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ).

"В целях безопасности из-за возгорания на территории аэродрома проводится эвакуация проживающих на территории близлежащих к объекту СНТ. Все оперативные службы находятся на месте", - написал Бусаргин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что порядка 30 частных и дачных домов повреждены после атаки БПЛА в Энгельсе, некоторые жители обратились за медпомощью.

Ранее сообщалось об утренней атаке БПЛА на Саратовскую область. Пострадали здания больницы, двух детских садов и школы в Энгельсе, травмы получили два человека. По данным Минобороны РФ, над регионом было сбито 54 беспилотника.

Саратовская область Саратов Энгельс
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