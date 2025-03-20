В Воронежской области уничтожено около 40 беспилотников

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В Воронежской области в ночь на четверг было нейтрализовано почти 40 беспилотников, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в трех районах и двух городских округах Воронежской области, включая Воронеж, было обнаружено и уничтожено около 40 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем телеграм-канале.

В Воронежской области сохраняется опасность атаки БПЛА.