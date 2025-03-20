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В Джидде будут обсуждаться нюансы возможного возобновления Черноморской инициативы

В Джидде будут обсуждаться нюансы возможного возобновления Черноморской инициативы
Полнолуние в Джидде, Саудовская Аравия
Фото: Ismael Adnan Yaqoob/Anadolu via Getty Images

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - На предстоящих в Джидде переговорах России - США будут обсуждаться аспекты возможного возобновления Черноморской инициативы и другие вопросы украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Действительно, президенты говорили также о возобновлении Черноморской инициативы. Там очень много тоже нюансов, которые нужно обсуждать. Вот, в том числе, и для обсуждения этих нюансов (предстоит провести переговоры- ИФ)", - сказал он.

Он напомнил, что Россия в свое время выполнила все условия реализации Черноморской инициативы, однако условия по отношению к России "выполнены так и не были".

"Поэтому, конечно, это все, что называется, "на берегу" предстоит в нюансах обговорить. Ну и другие также аспекты, связанные с украинским урегулированием, которые стороны посчитают необходимым (обсудить - ИФ)", - сказал Песков.

Говоря о дате предстоящих переговоров, он заявил, что "это может быть не само воскресенье, сейчас согласовываются последние нюансы". По его словам, это может быть "самое начало следующей недели", но речь идет "о самых ближайших днях".

"Мы своевременно сообщим, кто будет представлять российскую сторону. Пока я не готов этого сделать", - сказал Песков.

После телефонного разговора двух президентов 18 марта пресс-служба Кремля сообщила, что они договорились инициировать переговоры по возможному обновлению черноморской "зерновой" сделки.

"Также конструктивно президент России отреагировал на высказанную Дональдом Трампом идею реализации известной инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, - сказано в пресс-релизе. - Условлено начать переговоры для дополнительной проработки конкретных деталей такой договоренности".

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины были подписаны два документы - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды - на два месяца. Срок действия соглашения истек 17 июля 2023 года. МИД России тогда объявил о прекращении действия "зерновой сделки" с 18 июля.

Дмитрий Песков Владимир Путин Черноморская инициатива Джидда США Украина
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