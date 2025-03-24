Песков заявил, что на переговорах в Эр-Рияде обсудят безопасность судоходства в Черном море

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - На переговорах РФ-США в Эр-Рияде обсуждается проблематика Черноморской инициативы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сегодня на повестке дня вопрос Черноморской инициативы и всех аспектов, связанных с возобновлением этой инициативы. Это было предложение президента Трампа, и президент Путин дал на это согласие. Именно с таким мандатом наша делегация отправилась в Эр-Рияд", - сказал Песков журналистам в понедельник.

По просьбе представителей СМИ Песков уточнил, что в рамках проблематики Черноморской инициативы обсуждается "в первую очередь, безопасность судоходства".

"Но, если вы помните, в её (Черноморской инициативы - ИФ) предыдущем виде, а там остаются все аспекты, там была достаточно большая часть обязательств перед нашей страной, которые, кстати говоря, в прошлый раз выполнены не были. Поэтому это тоже сегодня будет на повестке дня", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что информация по итогам "этих контактов будет незамедлительно доложена главе государства".