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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

На Госуслугах создадут раздел о мерах соцподдержки участников СВО и их семей

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ поручил правительству при участии Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" создать на портале госуслуг раздел, обеспечивающий информирование участников СВО и членов их семей о полагающихся им мерах социальной поддержки, помощи и услугах.

Перечень поручений по социально-экономическим вопросам, утвержденный главой государства, размещен в понедельник вечером на сайте Кремля.

Президент также поручил представить предложения о целесообразности корректировки Стратегии развития фармацевтической промышленности РФ на период до 2030 года в целях обеспечения технологического суверенитета страны в сфере здравоохранения, а также рассмотреть вопрос о необходимости внесения в нормативные правовые акты изменений, предусматривающих уточнение понятий "медицинская помощь" и "медицинская услуга".

"Минпросвещения России оценить совместно с Минздравом России достаточность изучения вопросов, связанных с оказанием первой помощи, в рамках освоения основных общеобразовательных программ и при необходимости внести изменения в федеральные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования и иную учебно-методическую документацию", - отмечается в другом поручении.

По направлению "профессиональное образование" администрации президента совместно с исполнительными органами субъектов РФ поручено обеспечить создание постоянно действующей выставки, посвященной трудовым династиям.

"Рекомендовать правительству Москвы обеспечить предоставление объектов инфраструктуры Выставки достижений народного хозяйства для создания постоянно действующей выставки, посвященной трудовым династиям", - отмечается в тексте поручений.

Минкультуры России президент поручил подготовить программу проведения в субъектах РФ в 2024-2026 годах фестивалей национальных культур и представить предложения о создании в регионах страны этнокультурных центров, информирует сайт Кремля.

Госуслуги Минздрав Минкультуры Владимир Путин
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