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В МИД РФ предостерегли Украину от ударов по российским энергетическим объектам

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В Москве предупредили, что в случае продолжения украинских ударов по энергетическим объектам РФ российская сторона оставляет за собой право на симметричный ответ.

В комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, размещенном в субботу на сайте внешнеполитического ведомства, говорится, что, "несмотря на инициированную США договоренность о ненанесении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, которую Киев, казалось бы, официально поддержал", атаки по российской территории продолжаются. В частности, 19 марта под удар попала нефтебаза на Кубани, 21 марта была подорвана газоизмерительная станция "Суджа" в Курской области.

"Очевидно, что подобными выходками Киев вновь демонстрирует полную недоговороспособность, а также отсутствие стремления к достижению мира. Как и в 2022 году, в ход опять пущены провокации с целью сорвать переговорный процесс", - сказано в комментарии.

"Четко предупреждаем, что в случае если киевский режим продолжит деструктивную линию, российская сторона оставляет за собой право на ответ, в том числе симметричный", - подчеркивается в комментарии.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы РФ по-прежнему воздерживаются от ударов по энергетической инфраструктуре Украины в соответствии с приказом верховного главнокомандующего, несмотря на действия Киева.

Украина МИД РФ Мария Захарова
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