На Кубани из-за пожара на нефтебазе загрязнен воздух в четырех жилых зонах

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ зафиксировано в трех точках на территории станицы Кавказской и в одной точке в городе Кропоткин после атаки БПЛА на нефтебазу в Кавказском районе Краснодарского края и последующего пожара, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"На 23:00 мск 21 марта управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в связи с возгоранием в Кавказском районе проведены лабораторные исследования качества атмосферного воздуха в пяти точках в зоне ближайшей жилой застройки. На территории жилой застройки станицы Кавказской в двух точках выявлены превышения ПДК по показателям - бензол, в одной точке по показателям - бензол, диметилбензол, в Кропоткине в одной точке - по показателю бензол", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что управление Роспотребнадзора выявило превышения ПДК по показателям бензол, диметилбензол в одной точке на территории жилой застройки в станице Кавказской, в Кропоткине в одной точке - по показателю бензол.

Как сообщалось, в среду в результате атаки украинских беспилотников начался пожар на нефтебазе в станице Кавказской. Произошла утечка из одного из резервуаров с последующим возгоранием нефтепродуктов. По данным на 18:00 по Москве среды площадь пожара составляла 4,25 тыс. кв. м. Пожару присвоен 4-й ранг сложности.

В пятницу в процессе тушения из-за разгерметизации горящего резервуара произошел взрыв нефтепродуктов, огонь распространился на второй резервуар. Общая площадь пожара увеличилась до 10 тыс. кв. м. Пострадали двое пожарных. Загоревшийся 19 марта резервуар полностью потушен, второй резервуар продолжают тушить на площади 1,2 тыс. кв. метров.

В Минобороны РФ в среду заявили, что объект обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).