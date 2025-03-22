Поиск

На Кубани из-за пожара на нефтебазе загрязнен воздух в четырех жилых зонах

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ зафиксировано в трех точках на территории станицы Кавказской и в одной точке в городе Кропоткин после атаки БПЛА на нефтебазу в Кавказском районе Краснодарского края и последующего пожара, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"На 23:00 мск 21 марта управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в связи с возгоранием в Кавказском районе проведены лабораторные исследования качества атмосферного воздуха в пяти точках в зоне ближайшей жилой застройки. На территории жилой застройки станицы Кавказской в двух точках выявлены превышения ПДК по показателям - бензол, в одной точке по показателям - бензол, диметилбензол, в Кропоткине в одной точке - по показателю бензол", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что управление Роспотребнадзора выявило превышения ПДК по показателям бензол, диметилбензол в одной точке на территории жилой застройки в станице Кавказской, в Кропоткине в одной точке - по показателю бензол.

Как сообщалось, в среду в результате атаки украинских беспилотников начался пожар на нефтебазе в станице Кавказской. Произошла утечка из одного из резервуаров с последующим возгоранием нефтепродуктов. По данным на 18:00 по Москве среды площадь пожара составляла 4,25 тыс. кв. м. Пожару присвоен 4-й ранг сложности.

В пятницу в процессе тушения из-за разгерметизации горящего резервуара произошел взрыв нефтепродуктов, огонь распространился на второй резервуар. Общая площадь пожара увеличилась до 10 тыс. кв. м. Пострадали двое пожарных. Загоревшийся 19 марта резервуар полностью потушен, второй резервуар продолжают тушить на площади 1,2 тыс. кв. метров.

В Минобороны РФ в среду заявили, что объект обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Роспотребнадзор Краснодарский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Последствия паводка сохраняются в 12 регионах страны

Нападение на Crocus City Hall

В СКР заявили, что теракт в Crocus спланировали иностранные спецслужбы

В СКР заявили, что теракт в Crocus спланировали иностранные спецслужбы
Военная операция на Украине

За ночь дежурными средствами ПВО было перехвачено 47 украинских дронов

Военная операция на Украине

Группировки "Центр", "Запад" и "Южная" сообщили об улучшении позиций в зоне СВО

Военная операция на Украине

Взрыв в многоквартирном доме произошел в Ростове-на-Дону из-за атаки БПЛА

Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае снизилась до 1,2 тыс. кв. м

Обязательную маркировку кондитерских изделий предлагают вводить с 1 сентября

Обязательную маркировку кондитерских изделий предлагают вводить с 1 сентября

Что произошло за день: пятница, 21 марта

Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае сократилась до 2 тыс. кв. м

ЦБ РФ продлил до 30 сентября ограничения на переводы валюты за рубеж

Хроники событий
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall330 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне57 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6062 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ37 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2223 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе370 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости376 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });