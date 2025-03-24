Кремль заявил о продолжении действия приказа Путина не атаковать энергообъекты Украины

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пока не отменял свой приказ не наносить удары по украинским объектам энергетической инфраструктуры, Москва продолжает наблюдать за действиями Киева, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Пока каких-то иных команд со стороны президента не было. Наши вооруженные силы выполняют все указания верховного главнокомандующего", - сказал он журналистам.

Так он ответил на вопрос, намерена ли Россия дальше придерживаться отказа от ударов по украинской энергосистеме в условиях, когда Киев такие удары по российской территории продолжает наносить.

"Безусловно, мы самим внимательным образом отслеживаем ситуацию. Ее также имеют возможность отслеживать и наши американские визави и делать соответствующие выводы", - добавил Песков.