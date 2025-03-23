Глава района в Курской области пострадал при атаке ВСУ

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Автомобиль, в котором находился глава Беловского района Курской области Николай Волобуев, был атакован со стороны Украины, сообщил в воскресенье врио губернатора Александр Хинштейн.

"(...) ударили по машине главы Беловского района, который развозил хлеб. Николай Волобуев регулярно находится в районе, навещает жителей и помогает им. В момент атаки приехал передать хлеб оставшимся там людям. Автомобиль, по которому пришелся удар, получил серьезные повреждения. Сейчас жизни главы ничего не угрожает: с акубаротрамвой он доехал до Беловской ЦРБ, где его осмотрели медики", - написал он в своем телеграм-канале.

Хинштейн отметил, что несмотря на травму, глава района уже в понедельник планирует выйти на работу.