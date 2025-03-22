С 12 марта более 570 человек эвакуированы из курского приграничья

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Врио губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об эвакуации очередной группы людей из освобожденных от ВСУ населенных пунктов приграничных районов.

Всего с 12 марта на сегодняшний день из 27 освобожденных населенных пунктов курского приграничья эвакуирован 571 человек, написал глава региона в своем телеграм-канале.

Накануне МЧС РФ сообщало об эвакуации из курского приграничья 564 человек.

"Как только удостоверимся, что жизни людей ничего не угрожает, привозим их в ПВР, связываемся с родственниками - многие сразу забирают своих близких. В ПВР с людьми повторно работают медики, психологи, юридические и социальные службы", - написал врио губернатора.

По его информации, отработаны запросы свыше 260 эвакуированных жителей, девять семей поставлены на социальное обслуживание на дому, три человека размещены в стационарные учреждения соцобслуживания с круглосуточным пребыванием, выдано 126 дубликатов удостоверений "Дети войны", "Ветеран труда". Все, кто в этом нуждается, получают средства реабилитации (кресла-коляски, ходунки, костыли).

