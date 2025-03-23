Режим ЧС введен на территории падения БПЛА в Ростовской области

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Режим ЧС введен на территории падения дронов в Ростовской области, сообщил в воскресенье врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

"На территории падения беспилотников в эти выходные режим ЧС введен в Ростове-на-Дону, Сальском, Тарасовском и Морозовском районах - до устранения всех последствий отраженных атак", - написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, в Ростове-на-Дону в одном из домов повреждено 31 окно в 16 квартирах. Специалисты провели оценку дома в месте разрушения стены - угрозы обрушения нет. К восстановлению стены и замене окон приступят в понедельник. Всем пострадавшим будет оказана материальная помощь, в том числе выплаты получат двое раненых, отметил Слюсарь.

В Сальске, сообщил врио главы региона, из-за атаки ночью 22 марта повреждены окна в магазине, в художественном музее и в квартире одного из домов. Пострадавших среди жителей нет. "На восстановление музея выделим деньги из резервного фонда. Жителям квартиры также окажем материальную помощь", - написал он.

Слюсарь подчеркнул, что в Тарасовском районе области 23 марта взрывной волной выбиты стекла в двух домах в хуторе Каюкова Дячинского сельского поселения. Пострадавших нет. Владельцам домов будет оказана помощь.

В Морозовском районе на месте падения БПЛА на автомобиль на трассе все еще работают специалисты-взрывотехники и сотрудники правоохранительных органов. В сгоревшем автомобиле погиб 42-летний москвич, которой возвращался домой из Краснодарского края. Семье погибшего будет оказана материальную помощь, написал врио губернатора региона.

Как сообщалось, в Миллеровском, Морозовском, Каменском, Тарасовском, Шолоховском и Неклиновском районах Ростовской области в воскресенье предотвращена массированная атака дронов.

Из-за атаки БПЛА на трассе Морозовск-Цимлянск загорелся автомобиль, в машине погиб человек.