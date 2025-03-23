Массированную атаку беспилотников отразили в Ростовской области

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В Миллеровском, Морозовском, Каменском, Тарасовском, Шолоховском и Неклиновском районах Ростовской области предотвращена массированная атака дронов, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

"За ночь массированную атаку БПЛА военные отразили в Миллеровском, Морозовском, Каменском, Тарасовском, Шолоховском и Неклиновском районах Ростовской области", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале в воскресенье.

По его информации, из-за падения БПЛА в хуторе Каюковка Тарасовского района повреждено остекление в частном доме, пострадавших нет. Информация о последствиях на земле уточняется.