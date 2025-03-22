Режим ЧС введен в зоне поврежденного дроном дома в Ростове-на-Дону

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Режим ЧС ввели в зоне многоквартирного дома в Ростове-на-Дону, поврежденного из-за взрыва после атаки БПЛА накануне, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе администрации города.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что 21 марта в результате атаки беспилотника произошел взрыв в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону, были повреждены шесть квартир и фасад здания.

Пострадали двое мирных жителей, им оказывается необходимая медицинская помощь. Эвакуация жителей из дома не проводилась, добавил Слюсарь.