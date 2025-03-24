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Пожар на кровле ТЦ в центре Ростова-на-Дону полностью ликвидирован

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание на кровле торгового центра "Галерея Астор" на проспекте Буденновском в Ростове-на-Дону и локализовать пожар на крыше стоящего рядом 5-этажнго дома, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"Огнеборцы МЧС России локализовали пожар на кровле дома. Пожар на кровле торгового центра полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

Пожар в ТЦ "Галерея Астор" в центре Ростова-на-Дону произошел в 05:28 по Москве. Дорога в районе пожара перекрыта. Общественный транспорт двигается по объездным маршрутам.

Площадь возгорания, по первоначальным данным, составляла 500 кв. м. Однако позже в МЧС уточнили, что площадь пожара составила 300 кв. м. Позже огонь перекинулся на крышу соседнего многоквартирного дома. Там площадь пожара составила 800 кв. м, были эвакуированы 15 человек.

Предварительно, одной из версий пожара рассматривается короткое замыкание вывески на фасаде здания.

МЧС РФ Ростов-на-Дону
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