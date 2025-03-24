Огонь с горящего ТЦ в Ростове распространился на кровлю многоквартирного дома

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Огонь с горящего торгового центра "Галерея Астор" на проспекте Буденновском в Ростове-на-Дону распространился на рядом расположенный многоквартирный дом, идет эвакуация жителей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Огонь распространился на кровлю рядом стоящего пятиэтажного дома, проводится эвакуация жителей. Уже эвакуированы 15 человек", - сказал собеседник агентства.

К месту пожара направлены специалисты лаборатории для проведения проб на предмет превышения ПДК вредных веществ в воздухе.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области "Интерфаксу" уточнили, что площадь возгорания в многоквартирном доме составляет 800 кв. м. Также увеличена группировка для тушения пожара, привлечены 97 человек и 29 единиц техники.

Пожар в ТЦ "Галерея Астор" в центре Ростова-на-Дону произошел в 05:28 по Москве. Его тушат 70 человек и 19 единиц техники. Дорога в районе пожара перекрыта. Площадь возгорания по последним данным составляет 500 кв. м.