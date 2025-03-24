Ликвидировано открытое горение в 5-этажном доме возле горевшего ТЦ в Ростове

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в 5-этажном доме, кровля которого загорелась из-за перекинувшегося с торгового центра пламени, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Ликвидация открытого горения в 5-этажном доме в 07:25 мск", - сказал собеседник агентства.

Пожар в ТЦ "Галерея Астор" в центре Ростова-на-Дону произошел в 05:28 по Москве в понедельник. Площадь возгорания, по первоначальным данным, составляла 500 кв. м. Позже огонь перекинулся на крышу соседнего многоквартирного дома. Там площадь пожара составила 800 кв. м, жители эвакуированы. Дорога в районе пожара перекрыта. Общественный транспорт двигается по объездным маршрутам.

Около 7:00 по Москве пожарным удалось ликвидировать открытое горение на кровле торгового центра. По уточненным данным, площадь возгорания там составила 300 кв. м. На данный момент пожар в ТЦ полностью ликвидирован.

В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что предварительно пожар произошел из-за короткого замыкания в вывеске на фасаде ТЦ.