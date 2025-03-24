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Кабмин утвердил Стратегию действий в сфере семейной и демографической политики

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Правительство России утвердило Стратегию действий по реализации семейной и демографической политики и поддержке многодетных семей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Сохранение населения, укрепление здоровья, повышение благополучия людей - одна из наших национальных целей, которые поставлены руководителем государства. Правительство утвердило Стратегию действий по реализации семейной и демографической политики и поддержке многодетных семей в России", - сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

По его словам, стратегия рассчитана до 2036 года и нацелена на сохранение населения страны за счет повышения рождаемости, укрепления здоровья семей и создания условий для развития малышей.

"Важное направление - совершенствование помощи родителям, а также будущим мамам и папам. Она должна оказываться во всех жизненных ситуациях. Будем расширять для них возможности совмещать работу и учебу с рождением и воспитанием детей, улучшать их жилищные условия", - заявил Мишустин.

Премьер-министр подчеркнул, что правительство продолжит повышать качество и доступность медицинской помощи с акцентом на укрепление системы охраны материнства и детства, а также профилактику заболеваний.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, "при разработке стратегии мы учитывали особенности ситуации, которой находится РФ и задачи, которые будут реализовываться в достаточном сложном положении, когда количество женщин, которые находятся в репродуктивном возрасте, будет снижаться до 2046 года".

Она пояснила, что были определены несколько ключевых направлений, к числу которых относятся укрепление института семьи, защита и сохранение, продвижение в обществе традиционных духовно-нравственных ценностей. Необходимо также, по ее словам, сформировать у граждан систему мотивации к здоровому образу жизни и созданию условий для своевременной профилактики заболеваний.

Будет совершенствоваться и система поддержки семей с детьми, заметила Голикова. "Мы движемся поступательно по снижению показателей бедности. Вы уже говорили, что 24-й год здесь ознаменовался серьезным результатом - мы имеем показатель 7,2 - это самый низкий показатель с начала 2000-х годов. И в истории РФ. Здесь мы уделяем особое внимание снижению показателя бедности многодетных семей - в этой связи будем донастраивать меры поддержки. И примером такой донастройки является семейная налоговая выплата, которая вступит в силу с 2026 года", - сообщила Голикова.

Ожидается также рост МРОТ, трудовых доходов, содействие в совмещении гражданами семейной и профессиональной реализации посредством развития государственных сервисов по присмотру и уходу за детьми, а также корпоративной поддержки работодателей семей, сказала Голикова.

Она уточнила, что Стратегия будет реализовываться в рамках двух этапов - с 2025 по 2030 год, с 2031 по 2036 год. Стратегия включает в себя достижение 13 показателей, ключевыми из которых являются ожидаемая продолжительность жизни, рост количества многодетных семей и снижение уровня их бедности и суммарный коэффициент рождаемости.

Михаил Мишустин Татьяна Голикова
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