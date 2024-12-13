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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Голикова сообщила о росте числа многодетных семей в РФ за пять лет почти на 27%

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В РФ с 2016 года растет число семей, в которых родился третий и последующий ребенок, за семь лет суммарный коэффициент рождаемости таких детей вырос на 20,4%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"В России сегодня проживает более 30 млн детей в 24,5 млн семей. Несмотря на исторически непростую демографическую ситуацию, мы наблюдаем важную позитивную тенденцию. С 2016 года увеличивается число рождений третьих и последующих детей. В 2023 году по сравнению с 2016 годом рост суммарного коэффициента рождаемости, то есть количества детей, которые приходятся на одну женщину, составил 20,4%", - сказала Голикова в рамках открытого диалога "100 вопросов о будущем России" в Национальном центре "Россия".

Она также сообщила, что за последние пять лет почти на 27% увеличилось число многодетных семей, их количество составляет почти 2,5 млн.

Говоря о мерах поддержки семей, Голикова напомнила, что такие меры, как материнский капитал, выплата при рождении третьего ребенка, семейная ипотека продлены до 2030 года.

Также вице-премьер сообщила, что средства материнского капитала получили 14,4 млн семей, а распорядились его средствами частично или полностью свыше 13,3 млн родителей. Более 133 тыс. семей получили остатки средств материнского капитала в виде единовременной выплаты.

Мерой поддержки в виде выплаты в размере 450 тыс. рублей, которая предоставляется семьям при рождении третьего или последующего ребенка для погашения ипотеки, воспользовались около 1,2 млн семей.

"В целом за последние 20 лет охват мерами поддержки семей с детьми вырос в 10 раз", - добавила Голикова.

Татьяна Голикова
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