Минтруд сообщил об увеличении числа многодетных семей в России за год на 1,1%

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В России с 2024 года продолжило расти количество многодетных семей, сами такие семьи становятся идеальной моделью для все большего числа россиян, сообщил на расширенном заседании коллегии Минтруда глава ведомства Антон Котяков.

"Особое внимание в нашей с вами работе - это работа с многодетными семьями. В прошлом году нам удалось сохранить позитивную тенденцию: число третьих и последующих детей увеличилось на 1,1% к предыдущему году. И социологические опросы показывают, что всё больше россиян считают идеальной моделью семьи именно многодетную семью", - сказал он.

Министр отметил, что "Россия, как и все развитие страны, проходит период демографического перехода".

"Все чаще молодые люди делают выбор сначала в пользу карьеры, а потом уже принимают решение о рождении ребенка. В нашей стране эта ситуация ещё и осложняется исторически обусловленными демографическими волнами. Сегодня молодыми родителями становятся немногочисленные поколения ребят, которые были рождены в 90-е годы", - сказал глава Минтруда.

Котяков констатировал, что результат наложения этих двух факторов отражается в статистике: "Сегодня суммарный коэффициент рождаемости по итогам минувшего года составил 1,4". Вместе с тем "президентом поставлена задача переломить эту ситуацию", чтобы суммарный коэффициент рождаемости составил 1,6 к 2030 году и 1,8 - к 2036 году.

"Поэтому главный ориентир сегодня - плюс один ребенок в каждой семье", - отметил Котяков.

"Кардинальный перелом в демографической ситуации зависит не только от усилий социальной сферы, - продолжил он. - В основу наших действий положен принцип семейноцентричности, то есть решение всех вопросов - развитие территорий, отраслей, внедрение сервисов - будет идти через призму интересов семьи".

Он напомнил, что одно из направлений нацпроекта "Семья" - снижение межрегиональной дифференциации рождаемости. "Уровень рождаемости существенно отличается от субъекта к субъекту. Наряду с федеральными мерами на решение семей родить ребенка влияет множество факторов. Это и экономическая ситуация в регионе, сложившиеся социокультурные установки, уровень развития инфраструктуры конкретных территорий", - сказал Котяков.

По его словам, для работы с этими факторами в 2023 году все регионы выработали региональные программы повышения рождаемости, большой вклад в эту работу внесла профильная комиссия Госсовета.

"По итогам прошлого года мы по-прежнему видим разнонаправленные тренды. Хотелось бы отметить, среди 18 регионов, показавших рост рождаемости, есть и регионы центральной России, и Северо-Запада, и эти регионы относятся к кластеру "демографическая зима" (то есть рождаемость здесь ниже уровня воспроизводства населения - ИФ), это там, где ситуация с демографией испытывает существенные сложности. Хотел бы отметить Смоленскую, Орловскую, Рязанскую, Ленинградскую и Калининградскую области", - сказал министр.