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Военные РФ сообщили о попытке ВСУ атаковать нефтеперекачивающую станцию на Кубани

Речь идет о станции "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Украинская армия минувшей ночью пыталась атаковать нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" КТК в Краснодарском крае, ударный беспилотник перехвачен в семи километрах от объекта, сообщило в понедельник Минобороны России.

"24 марта около двух часов ночи киевским режимом была совершена атака с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. В результате действий российских средств ПВО украинский ударный БПЛА был перехвачен в семи километрах от объекта международной энергетической инфраструктуры с падением фрагментов в районе железнодорожной станции Кавказская", - сказано в сообщении.

В Минобороны напоминают, что предыдущая атака противника на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" была совершена 17 февраля. В результате неё объект получил повреждения и был выведен из эксплуатации для проведения ремонтно-восстановительных работ.

Кроме того, сказано в сообщении, 19 марта, через несколько часов после принятого по предложению президента США решения президента России о временном прекращении ударов по украинской энергетической инфраструктуре, киевский режим совершил атаку с применением трех БПЛА самолетного типа по расположенному в станице Кавказская (Краснодарского края) объекту КТК, обеспечивающему перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании.

"Таким образом, вопреки заявлениям Зеленского, в том числе доведенным американской стороне, киевский режим продолжает намеренно планировать, готовить и осуществлять атаки на энергетическую инфраструктуру, в том числе международную, на территории Российской Федерации", - отметили в российском военном ведомстве.


Хроника 24 февраля 2022 года – 24 марта 2025 годаВоенная операция на Украине
Краснодарский край Кропоткинская КТК Минобороны РФ
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