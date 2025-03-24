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Песков отметил готовность России и США двигаться к урегулированию по Украине

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - У России и США есть действительно общее желание и готовность идти по пути мирного урегулирования ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"По всей видимости, речь идет о желании и готовности стран двигаться по пути мирного урегулирования. Здесь действительно есть общее понимание. Что касается технических вопросов, то вы знаете, что по определенной части технических вопросов, по одному из, так сказать, сюжетов сегодня ведутся переговоры в Эр-Рияде между нашей и американской делегациями", - сказал он, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что уже есть контуры сделки по Украине.

В целом, продолжил он, "конечно же, предстоит проработать очень и очень много различных аспектов".

Эр-Рияд США Дмитрий Песков Дональд Трамп Украина
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