РКН объяснил проблемы у провайдера Lovit продолжающейся DDoS-атакой

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор сообщает, что проблемы с работой ресурсов провайдера домашнего интернета Lovit до сих пор остаются, так как компания не была готова к мощной DDoS-атаке, которая длится уже более трех суток.

"Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) продолжают помогать провайдеру отражать кибератаку с помощью Национальной системы противодействия DDoS-атакам", - сообщило ведомство.

РКН уточняет, что "кибератака направлена на критическую инфраструктуру и ресурсы компании, в том числе на мобильное приложение, официальный сайт, личный кабинет пользователей".

"Инфраструктура провайдера оказалась не готова к такой массированной DDoS-атаке. Проблемы с работой ресурсов компании до конца не решены", - отмечает ведомство.

По данным РКН, 21 марта инфраструктура провайдера Lovit подверглась массированной DDoS-атаке, "преимущественно из-за границы. География атакующих серверов и ботнетов: США, Германия, Швеция, Финляндия, Нидерланды, Франция, Хорватия, Великобритания, Россия".

"DDoS-атака началась в 09:58 21 марта. Ее мощность на пике составила до 219.06 Гбит/с, скорость - до 22.39 млн пакетов в секунду. По состоянию на 13:44 24 марта она все еще продолжается. Однако ее мощность снизилась до 36.59 Гбит/с, а скорость - до 4.01 млн пакетов в секунду", - сказано в сообщении.

По данным СМИ, провайдер Lovit работает в домах, построенных компанией ПИК.

С 21 марта на сбои в работе оператора домашнего интернета Lovit стали жаловаться пользователи в основном из Москвы, Петербурга и Ленинградской области. Провайдер сообщил в соцсетях, что на него совершена DDoS-атака.