РКН сообщил о продолжении мощной DDoS-атаки на провайдера Lovit

Ведомство делает вывод о неготовности компании к подобным ситуациям

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Массированная DDoS- атака на инфраструктуру провайдера домашнего интернета Lovit, начавшаяся утром 21 марта, до сих пор продолжается, что свидетельствует о недостаточном уровне подготовки и планирования компании в сфере кибербезопасности, сообщил Роскомнадзор.

"Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) продолжают помогать провайдеру отражать кибератаку с помощью Национальной системы противодействия DDoS-атакам", - говорится в сообщении.

По данным РКН, кибератака направлена на критическую инфраструктуру и ресурсы компании, в том числе на мобильное приложение, официальный сайт, личный кабинет пользователей.

"Инфраструктура провайдера оказалась не готова к такой массированной DDoS-атаке, что привело к серьезным сбоям в работе сервисов. Отсутствие эффективных превентивных мер, недостаточная защита сетевой инфраструктуры и слабая система мониторинга угроз показали, что компания не предприняла своевременных шагов для минимизации рисков подобных атак. Это свидетельствует о недостаточном уровне подготовки и планирования в сфере кибербезопасности", - отмечается в сообщении.

"Проблемы с работой ресурсов компании до конца не решены, что также указывает на отсутствие проактивных механизмов быстрого восстановления инфраструктуры", - добавили в пресс-службе.

РКН напоминает, что DDoS-атака началась в 09:58 21 марта, а ее мощность на пике составила до 219.06 Гбит/с, скорость - до 22.39 млн пакетов в секунду.

"По состоянию на 21:00 25 марта она все еще продолжается. Однако ее мощность снизилась до 72.03 Гбит/с, а скорость - до 7.39 млн пакетов в секунду", - сказано в сообщении.

Ведомство напоминает, что массированная атака ведется преимущественно из-за рубежа: "География атакующих серверов и ботнетов: США, Германия, Швеция, Финляндия, Нидерланды, Франция, Хорватия, Великобритания, Россия".

По данным СМИ, провайдер Lovit работает в домах, построенных компанией ПИК.