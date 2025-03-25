Госдума рассмотрит проект закона о противодействии телефонным мошенникам

Банки будут ограничивать снятие денег в банкоматах при подозрении на мошенничество

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении проект закона о мерах по борьбе с кибермошенничеством.

К законопроекту (842276-8), внесенному в Госдуму правительством РФ, комитетом по информационной политике была одобрена 21 поправка.

В частности, поправки предусматривают, что кредитная организация обязана обеспечить клиенту возможность наделить третье лицо статусом уполномоченного лица для подтверждения совершения операции по переводу денежных средств с банковских счетов в пользу третьих лиц, операции по получению клиентом - физическим лицом наличных денежных средств с банковских счетов, открытых в этой кредитной организации, в том числе с применением банкомата.

Операция, требующая подтверждения уполномоченным лицом, должна быть подтверждена (либо отклонена) указанным лицом не позднее 12 часов, если более короткий срок не установлен в соглашении, с момента направления такому лицу уведомления кредитной организации о совершении клиентом указанной операции, предусматривают поправки.

Согласно им кредитная организация, выдавшая клиенту платежную карту, должна будет проверить, не происходит ли снятие наличных без согласия клиента через банкоматы. Признаки таких случаев определит Банк России и разместит информацию о них на своем официальном сайте. Если такие признаки выявлены, банк должен будет ограничить выдачу наличных до 50 тыс. рублей в сутки на 48 часов и сразу уведомить клиента.

Кроме этого банк будет обязан ограничить выдачу наличных денежных средств с применением банкоматов на сумму до 100 тыс. руб. в месяц, "если от Банка России получена информация, содержащаяся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента", говорится в проекте закона.

В нем также "учтены предложения цифровых платформ, в том числе агрегаторов, операторов связи, сайтов объявлений в части использования биометрических персональных данных - в итоговом варианте прописано право, а не обязательство внедрения данного фактора при идентификации", написал, комментируя закон в своем телеграм-канале, председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

Мессенджеры

Поправками предлагается запретить госорганам, Центральному банку РФ, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, управляющим компаниям инвестиционных фондов, страховым компаниям, негосударственным пенсионным фондам, депозитариям, организаторам торгов, ломбардам и микрофинансовым организациям, кооперативам, операторам финансовых и инвестиционных платформ, операторам обмена и выпуска ЦФА пользоваться мессенджерами, принадлежащими иностранным юридическим лицам или иностранным гражданам.

Кроме того, запрет на использование иностранных мессенджеров для информирования граждан коснется субъектов национальной платежной системы, операторов связи, владельцев агрегаторов товаров и услуг, а также сайтов, страниц и сервисов, которые ежедневно посещают более 500 тыс. пользователей, находящихся на территории РФ и которые распространяют рекламу на русском или других языках народов РФ. Также аналогичный запрет вводится для владельцев сервисов объявлений с трафиком более 100 тыс. человек. Речь идет о сервисах с объявлениями о покупке, продаже или аренде имущества, предоставлении услуг, поиске работы и сотрудников.

Ограничение также распространяется на компании и предприятия, где доля государства составляет более 50%.

Спам

Согласно законопроекту, массовые телефонные вызовы допускаются только при условии получения от абонентов согласия, "выраженного посредством совершения им действий, однозначно идентифицирующих этого абонента и позволяющих достоверно установить его волеизъявление на получение массовых вызовов". При этом абонент вправе направить оператору связи отказ от получения массовых вызовов и рассылок, а оператор обязан прекратить их после получения такого отказа.