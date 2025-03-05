На "Госуслугах" запустят сервис для борьбы с интернет-мошенничеством

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - На портале госуслуг планируется запустить сервис в формате "жизненная ситуация" по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством, сообщил аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

"Для оперативного информирования граждан о доступных инструментах защиты от мошенников на портале Госуслуг будет запущен сервис по борьбе с интернет-мошенничеством. Он объединит как конкретные услуги, так и справочную информацию", - говорится в сообщении.

О намерении запустить такой сервис Григоренко рассказал на совещании президента с членами правительства.

"Сервис будет реализован по принципу "жизненная ситуация" и объединит в себе различные инструменты для обеспечения безопасности пользователей. Например, функции самозапретов, справочную информацию и образовательные ресурсы, чтобы помочь пользователям обезопасить себя", - уточняет аппарат вице-премьера.

В частности, одной из функций сервиса станет возможность установки самозапрета на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов, которая с 1 марта уже появилась на портале Госуслуг.

"С помощью сервиса пользователи также смогут пройти тесты для проверки своей цифровой грамотности и записаться на обучающие курсы по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству", - сказано в сообщении.

Правительство 15 февраля внесло в Госдуму законопроект, в котором около 30 мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством.