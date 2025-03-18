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Минцифры готовит новые меры против мошенников, в том числе - дипфейков

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Минцифры готовит новый пакет мер по борьбе с телефонными и интернет-мошенниками, в том числе - с дроперами (людьми, помогающими мошенникам выводить и обналичивать похищенные средства) и дипфейками, сообщил в Госдуме глава министерства Максут Шадаев.

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Госдума 18 марта приняла в первом чтении законопроект по борьбе с телефонными и интернет-мошенниками. Проект включает около 30 мер. Среди них - запрет на использование зарубежных мессенджеров для сотрудников госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами; обязательная маркировка звонков от организаций и международных номеров; возможность для граждан установить запрет на спам-звонки, sms-рассылки и международные вызовы. Также планируется запуск антифрод-платформы, которая позволит объединить усилия банков, операторов связи, цифровых платформ и госорганов в борьбе с мошенничеством.

"Это только первый шаг, останавливаться на этом нельзя. У нас готовится уже второй пакет мер по борьбе как раз с дроперами, с искусственным интеллектом, с новыми технологиями (используемыми мошенниками - ИФ). Так что здесь мы будем дальше двигаться", - сказал глава Минцифры на пленарном заседании Госдумы, когда принимался законопроект.

Статс-секретарь - замглавы Минцифры Иван Лебедев отметил, что рассматриваемый законопроект не до конца решает проблему борьбы с мошенниками, в частности - проблему дроперов.

"Поэтому, безусловно, мы для себя видим еще дополнительную задачу по дроперам - максимально быстро подготовить законодательную инициативу и выйти к вам (депутатам - ИФ) с предложением о ее принятии", - сказал Лебедев.

"И второй момент, о котором я тоже хотел сказать, - это дипфейки. Все мы понимаем, что следующий шаг мошенников: это уже не просто звонок, а когда вам звонит близкий человек - изображение соответствует, голос соответствует - и начинает что-то от вас просить. По большей части наши русские люди добрые, доверчивые. Конечно, они будут реагировать с еще большей силой, будут что-то там помогать, перечислять. Этого допустить ни в коем случае нельзя. Поэтому мы для себя видим как наисложнейший вызов, который быстро надо решить - дроперы и дипфейки. Это прямо, что называется, задача задач", - добавил замминистра.

Госдума Максут Шадаев Минцифры Иван Лебедев
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