Сервис на основе ИИ по выявлению телефонных мошенников планируют запустить в РФ

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Сервис на основе искусственного интеллекта для выявления телефонных мошенников по голосу планируется разработать в рамках государственной информационной системы (ГИС) "Антифрод" при реализации законопроекта о борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством, говорится в сообщении аппарата вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

Во вторник Госдума приняла в I чтении законопроект по борьбе с телефонными и интернет-мошенниками. Проект включает около 30 мер. Среди них - запрет на использование зарубежных мессенджеров для сотрудников госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами; обязательная маркировка звонков от организаций и международных номеров; возможность для граждан установить запрет на спам-звонки, sms-рассылки и международные вызовы. Также планируется запуск антифрод-платформы, которая позволит объединить усилия банков, операторов связи, цифровых платформ и госорганов в борьбе с мошенничеством.

"Законопроект правительства о борьбе с мошенничеством, принятый в l чтении, позволит россиянам подключить сервис на основе искусственного интеллекта, который будет выявлять подозрительные звонки и предупреждать граждан о телефонных мошенниках. Данный сервис будет реализован в рамках ГИС "Антифрод"", - говорится в сообщении аппарата вице-премьера.

Предполагается, что при входящих звонках в режиме онлайн сервис "будет производить обращение к специальной базе, в которой собраны векторы (цифровые шаблоны) голосов злоумышленников". "Если голос собеседника совпадет с вектором, хранящимся в базе, искусственный интеллект либо предупредит пользователя об опасности, либо прервет вызов", - поясняет аппарат.

Там отметили, что "подобные алгоритмы активно используются бизнесом для контроля качества обслуживания и борьбы с мошенничеством".

Дополнительные параметры работы платформы будут определены на уровне подзаконных актов правительства, говорится в сообщении.

"Наша цель - дать гражданам простые и удобные инструменты для защиты от мошенников. Все сервисы будут работать исключительно на добровольной основе: пользователь сможет в любой момент подключить их или отказаться от использования. Законопроект не предусматривает автоматической активации сервисов без согласия человека. Это позволяет каждому самостоятельно контролировать свою безопасность и данные", - отметил вице-премьер Григоренко, слова которого приводятся в сообщении.