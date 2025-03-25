В Кремле соболезнуют в связи с гибелью и ранениями российских журналистов в зоне СВО

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В Кремле соболезнуют в связи с гибелью российских журналистов в зоне специальной военной операции.

"Я бы хотел сказать об очень важном, если не главном, сегодня - это, конечно, гибель журналиста "Известий" Александра Федорчака, это гибель оператора телеканала "Звезда" Андрей Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели; это ранение корреспондента "Звезды" Никиты Гульдина, ранение корреспондента ТАСС в Суджанском районе Михаила Скуратова", - сказал во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он выразил соболезнования родным и близким, тем, кто потерял своих родных "в результате этого убийства", и пожелал выздоровления тем, кто ранен, и тем, кто сейчас находится на излечении.

"Огонь велся прицельный, их специально хотели убить. Киевский режим продолжает свои злодеяния, причем злодеяния в отношении журналистов - людей, у которых в руках не было и нет оружия. Это суть киевского режима, и лишний раз подтверждает правоту нашей специальной военной операции", - заявил Песков.

Песков подчеркнул, что РФ считает "весьма и весьма недостаточной" реакцию международного сообщества на происходящее с журналистами в зоне боевых действий.

"Российская сторона делает это постоянно. Мы постоянно обращаем внимание мирового сообщества на акты нападение, устрашения и убийств журналистов в зоне конфликта", - сказал он.

По словам Пескова, "многие просто отказываются от реакции". "Что, с нашей точки зрения, является непростительно", - заключил пресс-секретарь президента.