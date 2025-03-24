При обстреле города Кременная в ЛНР погибли шесть человек

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Шесть человек, среди них трое сотрудников федеральных СМИ, погибли в результате обстрела города Кременная в Луганской народной республике (ЛНР) в понедельник, сообщил глава республики Леонид Пасечник.

"Шесть человек погибли в результате артиллерийского обстрела Кременского муниципального округа со стороны ВСУ. В их числе - три сотрудника федеральных СМИ, работавших на территории Луганской Народной Республики: корреспондент "Известий" Александр Федорчак, оператор и водитель телеканала "Звезда" Андрей Панов и Александр Сиркели", - сообщил Пасечник в своем телеграм-канале в понедельник вечером.

Он добавил, что в результате обстрела также пострадал 14-летний подросток, получивший осколочные ранения, пострадавший госпитализирован.