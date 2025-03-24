"Известия" сообщили о гибели своего корреспондента в зоне СВО

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Корреспондент "Известий" Александр Федорчак погиб в зоне проведения специальной военной операции, сообщает издание.

"Корреспондент "Известий" Александр Федорчак погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно в понедельник, 24 марта. Подробности произошедшего уточняются", - говорится в сообщении на сайте издания.

В сообщении уточняется, что корреспондент работал в зоне спецоперации с 2022 года, а "последний репортаж о событиях на купянском направлении был снят им буквально накануне".