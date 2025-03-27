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Суд изберет меру пресечения основателю и экс-директору холдинга "Русагро"

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы рассмотрит ходатайства следователя об избрании меры пресечения бывшему генеральному директору агрохолдинга "Русагро" Максиму Басову, обвиняемому в хищении.

"Мещанский суд Москвы в четверг должен избрать меру пресечения Максиму Басову", - сообщил "Интерфаксу" его адвокат Дмитрий Кравченко.

Как ожидается, суд также в четверг решит вопрос с мерой пресечения основателя "Русагро" Вадима Мошковича.

О задержании фигурантов стало известно накануне. Им предъявлено обвинение по статьям 159 и 201 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями).

По словам информированного источника, уголовное преследование Мошковича и Басова связано с хищениями у компаний - деловых партнеров ГК "Русагро" денежных средств. Сумма хищения, в котором обвиняются фигуранты, составляет около 1 млрд рублей.

Вместе с тем, источник уточнил, что в ходе расследования сумма вменяемого хищения может измениться.

Также, в деле могут появиться новые фигуранты из числа пока не установленных лиц.

Расследование уголовного дела ведет следственный департамент МВД России.

Накануне в агрохолдинге прошли обыски, изъята документация.

Официальным комментарием МВД "Интерфакс" пока не располагает.

В ГК "Русагро" заявили, что обыски не связаны с текущей деятельностью компании, работа продолжается в штатном режиме, все производственные площадки работают, все обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками выполняются в полном объеме.

Мошкович основал "Русагро" в 2004 году. В настоящее время это один из ведущих агрохолдингов РФ. Выручка группы в 2024 году составила 340,1 млрд рублей, что на 23,2% больше, чем в 2023 году.

Дмитрий Кравченко МВД Мещанский суд
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