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Рассмотрение иска об обращении в доход РФ Петропавловского порта продолжится 23 апреля

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Владивостока объявил перерыв до 23 апреля в рассмотрении иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства ряда активов, связанных с Петропавловск-Камчатским морским торговым портом и Камчатским морским пароходством.

Адвокат одного из ответчиков Антон Каныгин сообщил "Интерфаксу", что на заседании 22 апреля началось рассмотрение дела по существу, 23 апреля оно продолжится.

В декабре 2024 года Генпрокуратура подала в Ленинский суд иск к нескольким юрлицам и физлицам. Основные ответчики - бывшие чиновники из Камчатского края Юрий Зубарь, Александр Иванчей и Владимир Балакаев.

Позже исковое заявление об обращении в доход государства ряда активов, связанных с Петропавловск-Камчатским морским торговым портом и Камчатским морским пароходством, было уточнено. Список ответчиков пополнился еще 8 физлицами и 11 юрлицами ("Интерфакс" ознакомился с копией заявления).

Генпрокуратура требует обратить в доход государства "имущество, приобретенное вследствие нарушения лицами, занимавшими публично значимые должности, требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции". Речь идет о взыскании всего полученного указанными лицами, в частности, всех активов группы компаний "Морской порт Петропавловска-Камчатского", группы компаний "Терминал" и отдельных объектов недвижимого имущества.

По мнению прокуроров, Зубарь, Балакаев и Иванчей через аффилированных лиц владели и управляли морским портом Петропавловска-Камчатского и другими активами, рыночную стоимость которых Генпрокуратура оценила в 16,7 млрд рублей. Суд наложил арест на имущество ответчиков. В обеспечительных мерах фигурирует 41 юридическое лицо, в том числе ООО "Камчатское морское пароходство", по данным ЕГРЮЛ, принадлежащее Иванчею.

Пароходство обслуживает две регулярные грузовые линии - Владивосток - Петропавловск-Камчатский и Владивосток-Сахалин (Корсаков), а также осуществляет перевозку рефрижераторных контейнеров, генеральных грузов, авто- и мототехники, развивает направление железнодорожных перевозок. Флот состоит из восьми судов. Годовая выручка пароходства в последние годы составляла около 5-6 млрд рублей.

Иванчей также является практически единоличным владельцем (98,32%) ООО "Петропавловск-Камчатский морской торговый порт", грузооборот которого составляет порядка 1 млн тонн в год.

Генпрокуратура Владивосток Ленинский суд Юрий Зубарь Александр Иванчей Владимир Балакаев Петропавловск-Камчатский морской торговый порт
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