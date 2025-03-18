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Пять человек ранены при атаке дронов в Курской области

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаках украинских дронов в трех районах области, есть раненые.

"В результате удара двух FPV-дронов в Суджанском районе ранения получили четыре мирных жителя. Все мужчины (1972, 1987, двое - 1981 годов рождения) доставлены в Курскую областную клиническую больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.

Еще одна атака произошла в Тимском районе. Здесь БПЛА самолетного типа ударил рядом с "Газелью", которая перевозила хлеб. Водитель автомобиля 1987 года рождения получил закрытое осколочное ранение правого плеча и шеи. Его также доставили в областную больницу.

Во вторник утром ВСУ обстреляли слободу Белую Беловского района. Удар пришелся по администрации муниципалитета и нескольким рядом стоящим зданиям: выбиты окна, поврежден фасад. Также повреждены частные автомобили сотрудников ОАО "Псельское".

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 марта 2025 годаВоенная операция на Украине
Александр Хинштейн Курская область
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