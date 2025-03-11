В Курске в результате атаки дронов повреждены восемь частных домов

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что при атаке дронов в регионе минувшей ночью жертв нет, повреждены восемь домов.

"В результате падения обломков повреждения получили восемь частных домовладений в Курске: осколками выбиты стекла, посечена кровля, стены. Повреждены также четыре автомобиля", - написал он в Telegram.

Жертв нет, отметил Хинштейн.

Ранее Минобороны сообщило, что ПВО сбила над Курской областью 126 беспилотников.