Медведев допустил лишение гражданства РФ, если оно получено с нарушениями закона

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Ответственность за нарушение закона в сфере миграции должны нести не только должностные лица, но и те, кто пользуется незаконными услугами, вплоть до лишения их российского гражданства, если оно получено с нарушением законодательства, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Особо отмечу, кстати, что ответственность должны нести не только недобросовестные сотрудники миграционных органов, не только должностные лица, но и те лица, которые воспользовались подобными незаконными услугами. Следует аннулировать те разрешения, те документы разрешительные, которые выдавались, а также применять в отношении таких иностранцев режим высылки, ну в целом, возможно, с лишением их гражданства, если оно получено с нарушениями закона", - сказал Медведев на заседании межведомственной комиссии СБ РФ, фрагмент которого был размещен на его странице во "ВКонтакте".

По данным прокурорских проверок, отметил он, в 2024 году было выявлено порядка 30 тыс. нарушений в сфере исполнения миграционного законодательства, в том числе был вскрыт целый ряд грубых нарушений закона. "Очевидно, что предотвращение преступности в этой сфере - одна из самых важных задач, здесь важно исключить саму возможность злоупотреблений на всех этапах - при регистрации иностранцев, при выдаче разрешений на работу и проживание, при проведении экзаменов на знание русского и истории и в целом ряде других ситуаций", - сказал Медведев.