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Не вставших на воинский учет трех уроженцев Таджикистана лишили гражданства РФ

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - На Дальнем Востоке впервые вынесены решения о лишении российского гражданства трех выходцев из Таджикистана за то, что они не встали на первоначальный воинский учет, сообщили в УМВД по Хабаровскому краю.

По данным полиции, российское гражданство они получили в августе 2023 года, но не встали на воинский учет, как того требует закон. Эти нарушения были выявлены в ходе совместной работы военного комиссариата Хабаровского края и Управления по вопросам миграции краевого Управления органов внутренних дел.

УМВД по региону решило лишить их российского гражданства. Их уведомили о принятом решении. Задержали их сотрудники полиции вместе с сотрудниками регионального УФСБ. Российские паспорта у них изъяли. Всем троим необходимо покинуть территорию страны.

В свою очередь, военный комиссар Хабаровского края Сергей Евлампиев сообщил журналистам, что во время проверок было поставлено на воинский учет более 700 человек, 17 из них уже отправлены на службу в армию в ходе осеннего призыва.

16 октября стало известно, что двух натурализованных россиян лишили гражданства в Москве, поскольку они не встали на воинский учет.

Таджикистан Сергей Евлампиев Хабаровский край Дальний Восток МВД ФСБ
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