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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

МВД с октября лишило более 60 иностранцев приобретенного российского гражданства

После того, как они отбудут наказание, назначенное судами, их выдворят из России

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - МВД с 26 октября 2023 года по 10 января лишило приобретенного российского гражданства 62 человека, совершивших серьезные преступления, сообщили в пресс-центре министерства.

Речь идет о таких преступлениях, как применение насилия в отношении представителя власти, изнасилование, незаконный оборот наркотиков.

В МВД подчеркнули, что ведомство устанавливает "всех натурализованных граждан, совершивших преступления после приобретения российского гражданства, с целью рассмотрения вопроса о его прекращении".

Больше всего подобных решений вынесено Главным управлением (ГУ) МВД России по Московской области, ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ГУ МВД России по Москве, Управлением МВД России по Владимирской области, ГУ МВД России по Челябинской области, Управлением МВД России по Оренбургской области, управлением ГУ МВД России по Красноярскому краю, ГУ МВД России по Нижегородской области и УМВД России по Тверской области.

"Лица, в отношении которых принято решение о прекращении гражданства РФ, после отбытия наказания в местах лишения свободы будут удалены с территории России", - отметили в полиции.

МВД
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