Суд лишил гражданства РФ братьев-мигрантов, не вставших на воинский учет

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Двое бывших иностранцев, проживающих на территории Челябинской области, лишились российского гражданства из-за невыполнения обязанности встать на воинский учет, сообщает в пятницу пресс-служба регионального ГУ МВД.

"В рамках операции "Нелегальный мигрант" главное управление МВД России по Челябинской области приняло решение о прекращении гражданства РФ в отношении двух молодых людей 21 и 24 лет, ранее являвшихся гражданами ближнего зарубежья", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, причиной такого решения стало неисполнение ими обязанности по постановке на воинский учет.

"Согласно статье 10 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", при приобретении гражданства РФ для граждан, подлежащих постановке на воинский учет, установлена обязанность явиться для этого в двухнедельный срок в военный комиссариат", - поясняет полиция.

Между тем, при подаче заявления на приобретение гражданства РФ "молодые люди предоставили заведомо ложные сведения, чтобы не нести воинскую обязанность".

Центральный районный суд принял решение о прекращение в их отношении российского гражданства, апелляционная инстанция Челябинского областного суда оставила его без изменений.

В свою очередь начальник отдела управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД Елена Довбенко пояснила "Интерфаксу", что данное решение стало прецедентом по лишению гражданства РФ на подобном основании.

"Мы первыми в России приняли такое решение. Когда подают на гражданство, подписывают заявление, что гражданин обязуется соблюдать законодательство, Конституцию РФ. В данном случае двое молодых людей, родные братья из страны ближнего зарубежья, не выполнили обязательство. Мы установили, что они после приобретения гражданства не исполнили свой долг, не встали на воинский учет", - сказала Довбенко.

Она также пояснила, что на основании решения суда иностранцы должны выехать из России.

"Исполнение решения суда находится на нашем контроле. У них будут изъяты паспорта, и они должны выехать в добровольном порядке. В случае отказа выполнить решение добровольно, иностранные граждане будет депортированы", - уточнила представитель УВМ.

13 декабря сообщалось, что в Москве полицейские впервые вынесли решение о прекращении российского гражданства двух приезжих, которые получили паспорта граждан РФ на законных основаниях, но затем были осуждены за преступление в сфере оборота наркотиков.

14 декабря официальный представитель управления Следственного комитета (СК) по Москве Юлия Иванова сообщила, что полиция города решит вопрос о лишении гражданства РФ нескольких мигрантов, осужденных в том числе за отказ от прохождения военной службы и призывы к терроризму. По ее словам, ранее они получили гражданство РФ и совершили преступления, предусмотренные ст. 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы), ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств), ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).