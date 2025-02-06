ГП просит суд передать группу "Борец" из собственности Невзлина и его партнеров в казну

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ, направившая в Арбитражный суд Калининграда иск против компаний из цепочки владения нефтесервисным холдингом "Борец", требует взыскать в доход РФ 100% его основной структуры - ООО "Производственная компания "Борец", сообщается в тексте иска, имеющегося в распоряжении "Интерфакса".

В частности, ведомство просит суд обратить в собственность государства 99,99% доли в уставном капитале "ПК "Борец", принадлежащей МКООО "Салтекор Инвестментс", и еще 0,01%, принадлежащих Международная коммерческая компания "Центр разработки нефтедобывающего оборудования" (Сейшелы).

Среди совладельцев холдинга в иске названы подданный Великобритании Марк Шабад, гражданин Швеции Грегори Штульберг, а также бывший акционер "ЮКОСа" Леонид Невзлин (включен Минюстом в реестр иноагентов), заочно осужденный в РФ к пожизненному лишению свободы за организацию убийств.

"Названные лица вывели имеющий стратегическое значение холдинг из-под государственного контроля и удерживают его под иностранным управлением в обход процедур, установленных законодательством Российской Федерации о специальных экономических мерах и противодействии незаконному контролю над стратегическими обществами со стороны иностранных инвесторов", - говорится в тексте иска.

Заместитель Генпрокурора РФ Юрий Пономарев отмечает в иске, что доли в "ПК "Борец" были перерегистрированы на зарубежные компании - Sultecor Investments Limited (Кипр) и Oilfield Equipment Development Center Limited (Сейшелы) - еще в июле 2014 года.

В марте 2023 года холдинговой компанией группы - Borets Holding Company Ltd (ОАЭ) - принято решение о редомициляции в Калининградскую область путем создания МКООО "Салтекор Инвестментс" (в сентябре она стала резидентом САР). Однако ходатайства о согласовании такой сделки, как того требует российское законодательство, не были поданы ни в Федеральную антимонопольную службу РФ (ФАС), ни в правительство, подчеркивают в Генпрокуратуре.

По мнению ведомства, изменение структуры собственников позволило резидентам недружественных стран создать видимость осуществления деятельности в российской юрисдикции, но сохранить реальный контроль над предприятиями группы через материнскую компанию из ОАЭ.

"Создав видимость передачи контроля над стратегическими предприятиями резиденту Российской Федерации (имеется в виду редомицилированая в САР Калининграда "Салтекор Инвестментс" - ИФ), подданный Великобритании Шабад М.Б., гражданин Швеции Штульберг Г.И. и гражданин Израиля Невзлин Л.Б. обеспечили себе доступ к обслуживанию крупнейших участников российского нефтегазового сектора и выгодные условия реализации критически значимой для данной отрасли продукции. Названные лица на территории Российской Федерации не проживают и не связывают себя с ее национальными интересами. При этом названные лица следуют агрессивной политике западных государств по нанесению стратегического поражения Российской Федерации путем причинения ущерба ее экономике. Прибыль стратегических обществ выводится ими за рубеж в обход ограничений, установленных для иностранных инвесторов указом президента от 5 марта 2022 №95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами", - сказано в иске.

В частности, в конце декабря 2024 года Росфинмониторингом и ФНС России задокументированы факты вывода за границу финансовых активов стратегических предприятий на сумму более 2 млрд рублей.

В Генпрокуратуре подчеркивают, что ГК "Борец" имеет доступ к стратегической инфраструктуре национальных системообразующих компаний. Производимые холдингом погружные электродвигатели, газосепараторы и станции управления обеспечивает более 80% нефтедобычи РФ и используется на месторождениях большинства отечественных НК: "Газпром нефти", "ЛУКОЙЛа", "Сургутнефтегаза", "РуссНефти" и "Независимой нефтегазовой компании" (ННК). Данное оборудование также используется в США, Канаде, Бразилии, Египте, Кувейте и Казахстане.

"Нахождение холдинга под контролем резидентов недружественных стран, которые проживают за рубежом, подчиняются юрисдикции иностранных государств и их органам власти, влечет риски срыва производственных процессов, утраты и передачи иностранным спецслужбам конструкторской и иной значимой документации, а также данных о расположении, структуре, загруженности и защищенности важнейших предприятий ТЭК. Названные лица по указанию органов власти иностранных государств способны причинить непоправимый вред критической инфраструктуре Российской Федерации", - подчеркивается в иске.