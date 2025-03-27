Путин заявил о намерении укреплять ВМФ, включая стратегическую составляющую

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Россия продолжит укреплять ВМФ, в том числе его стратегическую составляющую, наращивать строительство кораблей всех типов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы продолжим и дальше укреплять военно-морской флот, включая его стратегическую составляющую. В целом наращивать темпы и объемы строительства надводных и подводных кораблей разных проектов. Оснащать их новейшим оружием, оборудованием, средствами связи", - сказал Путин на церемонии спуска на воду АПЛ "Пермь".

"Такие подводные лодки и корабли усилят мощь всех наших флотов, будут укреплять безопасность морских рубежей России, Северного морского пути, обеспечат решение задач по защите национальных интересов в различных районах Мирового океана", - отметил он.

Это, по его словам, касается и Арктики, "которая в условиях обостряющейся глобальной конкуренции приобретает важнейшее экономическое, логистическое, транспортное значение".