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ОСК готова строить военные корабли в более напряженном ритме

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Военно-морской флот РФ постоянно пополняется новыми кораблями и подлодками, темп работ может быть еще увеличен, заявил гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков.

"За последнее время корабелы существенно нарастили темпы и вышли на ритмичный режим работы. Флот постоянно пополняется новыми кораблями, и мы готовы продолжить работу в еще более напряженном ритме. Сегодня тысячи конструкторов, инженеров и корабелов по всей стране работают над проектированием и строительством новых надводных и подводных кораблей",- сказал Пучков, докладывая в четверг президенту РФ Владимиру Путину в ходе церемонии спуска на воду нового атомного подводного крейсера "Пермь".

Пучков сообщил, что над созданием данной АПЛ трудятся коллективы более 400 организаций.

"Это современный корабль, который по своим характеристикам превосходит зарубежные аналоги. Впереди у крейсера этапы достройки, испытаний",- отметил Пучков.

Согласно официальным материалам, атомная подводная лодка "Пермь" будет оснащена новыми гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

"Именно "Пермь" среди атомных подводных лодок проекта 885М станет первым штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты "Циркон", и в связи с этим подлодка конструктивно будет немного отличаться от предшественниц", - сказано в материалах к поездке Путина в Мурманскую область.

Атомный подводный крейсер "Пермь" - российская многоцелевая атомная подводная лодка 4-го поколения. "Пермь" - шестой по счету корабль семейства "Ясень" проектов 885/885М, строительство которых ведет ПО "Севмаш".

ОСК РФ Мурманская область Владимир Путин Андрей Пучков
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