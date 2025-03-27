Подлодка "Пермь" с гиперзвуковыми "Цирконами" должна войти в состав ВМФ в 2026 году

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Спуск на воду АПЛ "Пермь", на вооружении которой стоят "Цирконы", стал большим этапным событием в развитии ВМФ, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии спуска на воду подводного крейсера.

Спуск на воду многоцелевой, пятой по счету подводной лодки проекта "Ясень-М" стал "большим этапным событием", отметил глава государства. "В следующем году она должна войти в состав военно-морского флота и приступить к выполнению боевых задач", - сказал глава государства.

"Ракетоносцы проекта "Ясень-М" оснащены современными системами навигации, связи, гидроакустики, являются носителями высокоточного оружия и роботизированных комплексов, - отметил верховный главнокомандующий. - А "Пермь" стала первой многоцелевой подводной лодкой, на вооружении которой стоят гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон".

"Хочу поблагодарить сотрудников конструкторского бюро "Малахит", корабелов "Севмаша", коллективы всех смежных предприятий за успешное выполнение заданий, за добросовестную и качественную работу", - сказал Путин.

Путин в четверг в Мурманске принял участие в торжественной церемонии спуска на воду нового атомного подводного крейсера "Пермь".

Президент вышел на связь с причалом судостроительного предприятия "Севмаш" в Северодвинске (Архангельская область), где находится подлодка.

"(Спуск) разрешаю", - дал команду глава государства.

"Именно "Пермь" среди атомных подводных лодок проекта 885М станет первым штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты "Циркон", и в связи с этим подлодка конструктивно будет немного отличаться от предшественниц", - сказано в материалах к поездке Путина в Мурманскую область.

Атомный подводный крейсер "Пермь" - российская многоцелевая атомная подводная лодка 4-го поколения. "Пермь" - шестой по счету корабль семейства "Ясень" проектов 885/885М, строительство которых ведет ПО "Севмаш".