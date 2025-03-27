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Путин посетил новую атомную подводную лодку "Архангельск"

Путин посетил новую атомную подводную лодку "Архангельск"
Атомный подводный крейсер "Архангельск" на территории предприятия "Атомфлот"
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ходе поездки в Мурманскую область посетил атомный подводный крейсер "Архангельск".

Атомный подводный крейсер "Архангельск" проекта 885М "Ясень-М" - новейшая многоцелевая атомная подводная лодка 4-го поколения, вошедшая в состав Военно-Морского Флота 27 декабря 2024 года. Он стал пятым кораблем проекта "Ясень-М" в составе флота.

"Архангельск" является носителем всех типов морского ракетного оружия, способного эффективно поражать как морские, так и береговые цели.

Подводная лодка была заложена 19 марта 2015 года. Торжественная церемония вывода крейсера из эллинга состоялась 29 ноября 2023 года. "Архангельск" стал 141-й атомной подводной лодкой, построенной для ВМФ России на стапелях ПО "Севмаш".

17 марта 2024 года на подводной лодке произведен физический пуск ядерного реактора, 11 июня корабль начал заводские ходовые испытания, а 27 декабря вступил в строй. В конце января 2025 года подводный крейсер прибыл в пункт постоянного базирования на Северном флоте.

В настоящее время экипаж "Архангельска" завершил цикл базовой подготовки и готов к выполнению задач в море.

Владимир Путин ВМФ РФ Мурманская область
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